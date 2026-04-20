Natale di Roma 2026 | quattro giorni di eventi gratuiti tra musica arte e storia

Dal 19 al 22 aprile la città ospiterà una serie di eventi gratuiti dedicati alla celebrazione del Natale di Roma, con attività che spaziano tra musica, arte e storia. Durante questi quattro giorni, diverse location della capitale saranno coinvolte in iniziative culturali aperte a tutti, con spettacoli e mostre che richiamano le origini e la tradizione dell’antica città. La manifestazione si svolge in più punti della città, coinvolgendo diversi spazi pubblici e storici.

Dal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Per il 2779° anniversario della fondazione, la città si anima con concerti, visite guidate, itinerari urbani e appuntament i tra i luoghi più iconici e i quartieri meno centrali, coinvolgendo cittadini e visitatori in un grande racconto collettivo. Cuore delle celebrazioni sarà la giornata del 21 aprile, quando la musica invaderà il centro storico con i concerti delle bande delle Forze Armate.🔗 Leggi su Funweek.it Nis, Serbia: The Birthplace of Constantine the Great, Walking Tour 4K Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Natale di Roma 2026; Natale di Roma 2026: rievocazioni, visite e musica per un weekend che celebra la Capitale; 2779° NATALE DI ROMA; Roma compie 2.779 anni: gli eventi per il Natale di Roma 2026. Natale di Roma 2026: ecco il programma completo del 21 aprile con visite e concerti gratisNatale di Roma 2026, il 21 aprile Roma celebra il 2779° anniversario con cerimonie in Campidoglio, visite gratis e concerti diffusi nel centro. ilquotidianodellazio.it Natale di Roma 2026: rievocazioni, visite e musica per un weekend che celebra la CapitaleTutti gli appuntamenti in programma il 21 aprile (e nei giorni precedenti), per festeggiare il 2779esimo compleanno della Città Eterna ... romatoday.it Roma Circo Massimo lotta tra Gladiatori "Natale di Roma" - facebook.com facebook 2779° #Natale di #Roma domenica #19aprile #corteo storico dalle ore 07:30 alle ore 16:30 modifiche alla #viabilità nell'area del #CircoMassimo e #PiazzaVenezia shorturl.at/ZeFtS #viabiliLAZ x.com