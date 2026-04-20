Naike Rivelli madrina del Vegan Experience | a Marina di Ravenna due giorni tra etica gusto e sostenibilità

A Marina di Ravenna si terrà il Vegan Experience nei giorni 1 e 2 giugno 2026, un evento che si concentra sul mondo plant-based con attività legate alla gastronomia, alla cultura e all’attivismo. La partecipazione della madrina dell’evento, nota personalità nel settore, è stata annunciata come parte delle iniziative previste per questa due giorni. La manifestazione si svolgerà in diverse location della cittadina e attirerà appassionati e curiosi da tutta la regione.

Marina di Ravenna si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati al mondo plant-based: l’1 e 2 giugno 2026 torna il Marina di Ravenna Vegan Experience, evento che unisce gastronomia, cultura e attivismo. Ospite d’eccezione e madrina ufficiale sarà Naike Rivelli, figura.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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