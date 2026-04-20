Mondo ATA e visite fiscali come funziona la richiesta | dalla segreteria all’INPS + Il meglio della settimana Iscriviti gratuitamente

Ogni settimana, Mondo ATA fornisce aggiornamenti su procedure e normative che riguardano il mondo del personale amministrativo e tecnico nelle scuole. Tra le tematiche trattate ci sono le modalità di richiesta di visite fiscali, che devono essere comunicate dalla segreteria all’INPS, e altre novità in campo legale e amministrativo. La newsletter si rivolge a chi lavora nella scuola, alle persone in graduatoria e a chi desidera entrare nel settore.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate “Mondo ATA”, speciale mobilità + il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Mondo ATA. Al via l'aggiornamento delle graduatorie 24 mesi: le ultime novità + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamente; Sicilia, posizioni economiche ATA; Arretrati scuola, pagamenti anche a contratto scaduto: fino a 520€ netti per ATA e oltre 500€ per docenti; Elezioni Figline Incisa, Ermini incontra la comunità scolastica. Lo Sceriffo sta tornando, perché pochi sentimenti al mondo sono rassicuranti come la nostalgia. Vincenzo De Luca si appresta a diventare sindaco di Salerno per la quinta volta. La prima fu nel 1993, quando la Prima Repubblica si stava accartocciando sotto i - facebook.com facebook Jannik Sinner, numero 1 del mondo, torna per la quarta volta a Madrid, la prima dal 2024. x.com