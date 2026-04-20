Monasteri sospesi e strade leggendarie | torna il Raid dell’Adriatico tra Italia e Grecia

Si torna a parlare del Raid dell’Adriatico, giunto alla sua dodicesima edizione, un evento che coinvolge auto d’epoca tra Italia e Grecia. Organizzato da tre club specializzati, l’iniziativa prevede percorsi che attraversano monasteri sospesi e strade storiche. La manifestazione si svolge ogni anno, richiamando appassionati di automobili d’epoca e di viaggi tra paesaggi e monumenti del passato.

ANCONA - Un appuntamento che si rinnova tra monasteri sospesi e strade leggendarie. Il rifermento non può che essere alla XII° edizione del ‘Raid dell’Adriatico’ un evento riservato ad auto d’epoca organizzato da tre club: il club Motori d’Epoca di Senigallia, l’Autoclub storico Dorino Serafini.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Pedali, sorrisi e spiedini: torna la "Social Pedalèda" tra le due ruote e i sapori dell'AdriaticoDopo la prima edizione e la recente partecipazione alla Fiera del Cicloturismo di Padova, La Social Pedalèda si prepara a tornare anche nel 2026,... Ciclismo | La Tirreno-Adriatico torna sulle nostre strade: il percorso e la viabilitàTutto pronto per l'edizione 2026 della Tirreno-Adriatico, la corsa ciclistica che anche quest'anno vedrà i protagonisti passare - in parte - sulle...