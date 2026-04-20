L’articolo analizza le caratteristiche e le prestazioni del pneumatico Michelin Latitude Sport 3, nella misura 23555. Viene specificato che si tratta di un contenuto con link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite quei link. La nota di trasparenza informa i lettori di questa modalità di monetizzazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Michelin Latitude Sport 3 (23555 R19 105V XL EV Suitable, VOL). Il pneumatico Michelin Latitude Sport 3 è omologato su veicoli prestigiosi. Secondo i test TÜV Süd del 2013 sulla misura 23565R17, il prodotto frena 2,70 m prima rispetto al predecessore Michelin Latitude Sport. Nella maggior parte delle misure, il pneumatico è di categoria ‘A’ in frenata sul bagnato (dati di novembre 2013). Test condotti dal DEKRA TEST CENTER nel 2014 eo 2015 indicano una durata di 7 mesi in più rispetto ai concorrenti in termini di resa chilometrica media.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michelin Latitude Sport 3 ( 235/55: La verità

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