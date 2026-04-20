Meteo Roma del 20-04-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino, le previsioni meteo indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Nord Italia. Le temperature sono in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi e il vento soffia moderato da nord. Non sono segnalati fenomeni atmosferici significativi, e le condizioni del tempo potrebbero rimanere stabili nelle prossime ore. Le previsioni sono aggiornate alle prime luci dell’alba, con dettagli disponibili anche tramite i consueti canali di ascolto.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di tel regolare in transito tutte le regioni ma con tempo asciutto al pomeriggio instabilità momento sui rilievi con locali acquazzoni con sconfinamenti sulle pianure in serata e nottata ancora molte nubi al settentrione con precipitazioni tra Triveneto ed Emilia Romagna al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente nel pomeriggio numero di te ne arrivo che renderà i cieli parzialmente nuvolosi ita ma senza fenomeni di rilievo associati in serata è ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata chiarite al sud Al mattino tempo stabile...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-04-2026 ore 06:15 LAVORIAMO da NEW MARTINA per 24 ORE è SUCCESSO di TUTTO Notizie correlate Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo... Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Lunedì 20 nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso; Meteo a Roma e nel Lazio, weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma: oggi nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso, Mercoledì 22 pioggia e schiarite. Meteo, 20 aprile a rischio temporali: ecco doveItalia divisa: instabilità in aumento al Nord e più sole al Centro-sud con temperature oltre la norma. Le previsioni meteo del 19-20 aprile ... meteo.it Meteo, dal 20-21 aprile fase più instabile e fresca: la tendenzaCaldo e sole al Centro-sud con temperature da inizio giugno. Primi effetti di una perturbazione al Nord. Le previsioni meteo del 19-20 aprile ... meteo.it Temporale LIVE su Tivoli in avvicinamento sui quartieri nord di Roma. Video del nostro Busho Parlavecchio da Nuovo Salario. Segui Meteo Lazio facebook