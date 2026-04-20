Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per martedì 21 e mercoledì 22 aprile sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 aprile 2026. Le informazioni riguardano le condizioni atmosferiche attese nelle due giornate e sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente. Le previsioni forniscono dettagli sulla possibile evoluzione del tempo nelle aree interessate.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 21 e mercoledì 22 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 aprile 2026. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “l’indebolimento dell'anticiclone sulla Penisola.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Crollo temperature, arriva la pioggia: ancora un ribaltone meteo, dove e quando; La primavera ci ripensa. Tempo molto instabile, calano le temperature (ma poca pioggia); Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile. Meteo, le previsioni di domani in Italia: piogge al Nord, sole al SudClima instabile e variabile in una Italia climaticamente spaccata in due: temporali al Nord e piogge sul meridione. meteo.it Meteo Italia: vortice con piogge, temporali e vento: che tempo farà nelle prossime ore?Prosegue il maltempo in gran parte d'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con tanto di allerte meteo. Le previsioni. meteo.it Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali, "fenomeni persistenti e organizzati" in 2 zone - facebook.com facebook Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com