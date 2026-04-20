Mercatino dei fumetti del disco e del vintage

A Firenze si sta organizzando un fine settimana dedicato agli appassionati di oggetti d’epoca e di collezionismo, con un mercatino che propone fumetti, dischi e articoli vintage. L’evento si svolgerà nel centro cittadino e durerà due giorni, attirando visitatori interessati a scoprire pezzi unici e rari. La manifestazione offre l’opportunità di acquistare o scambiare oggetti legati a diverse epoche e gusti.

Firenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Sabato 25 e domenica 26 aprile, Piazza dei Ciompi si trasformerà in un vivace mercato a cielo aperto, ospitando una selezione speciale di fumetti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tornano i mercatini dei ragazzi del Calcit. Primo appuntamento a Montevarchi; Domenica 19 aprile torna il Mercatino del collezionismo e dell’usato di Saronno; Fiera di Primavera, Torta Fritta a Villanova, fumetti in città: cosa fare nel week end; Cosa fare in Piemonte nel weekend del 18 e 19 aprile 2026: eventi, sagre e mercatini. MERCATINO DEL RI-USO NUOVA VITA ALLE COSE E MERCATINO PER I BAMBINI E PER I RAGAZZITorna il prossimo 19 aprile il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose targato associazione Arca di Noè: l'appuntamento è per domenica all'Allea di viale Matteotti che, a partire dalle 10 del mattin ... lombardiapress.it Fiera del Disco, Fumetti, Pokémon e Videogiochi a ScandicciScandicci (Firenze), 9 aprile 2026 - Torna a Scandicci l’evento dedicato agli appassionati di musica, fumetti e collezionismo. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, gli spazi di The Florence Gate, press ... nove.firenze.it Sabato 18 e domenica 19 aprile il Mercatino Antiquario torna nel centro storico della città. Oltre 150 espositori saranno in Piazza del Popolo, sabato e domenica dalle 9 alle 19, in Corso Trieste, Piazza Roma, Via del Trivio e chiostro di San Francesco, sabato - facebook.com facebook