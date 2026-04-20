Medio Oriente torna l’incubo energetico | Europa verso la stagnazione l’Olanda corre ai ripari e attiva il piano di crisi

L’Europa si trova di nuovo di fronte a una crisi energetica che mette a rischio l’approvvigionamento. Le condizioni di mercato hanno portato a una stagnazione dei consumi e a una riduzione delle forniture, mentre alcuni Paesi si preparano con misure di emergenza. In particolare, l’Olanda ha attivato un piano di crisi per fronteggiare le difficoltà, mentre le altre nazioni monitorano attentamente la situazione senza ancora adottare misure definitive.

L’Europa è ufficialmente rientrata in emergenza energetica. Il nuovo shock dell’offerta causato dalla guerra in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, sta già smantellando le speranze di ripresa: secondo un’analisi dell’ International Monetary Fund, la crescita dell’Eurozona per il 2026 è ora inchiodata a un 1,1%, mentre l’inflazione torna a mordere i consumi e a paralizzare gli investimenti, aumentando l’incertezza in tutta la regione. La conferma che la situazione sia arrivata a un punto di rottura arriva dai Paesi Bassi, che per la prima volta dalla sua introduzione dopo lo shock della guerra in Ucraina hanno attivato il piano nazionale di crisi energetica.🔗 Leggi su Open.online

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