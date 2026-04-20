Mancini esce allo scoperto | Qualche volta il telefono squilla…Tornare da ct dell’Italia? Rispondo così

Il tecnico dell’Al Sadd ha rilasciato alcune dichiarazioni a Coverciano riguardo alla possibilità di tornare a guidare la nazionale italiana. Ha affermato che, di tanto in tanto, il telefono suona e ha risposto alla domanda sul ritorno con una frase breve e diretta. Non sono stati forniti dettagli ulteriori né conferme ufficiali su eventuali trattative in corso.

Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Zaniolo, ladri nella casa dell’attaccante! La denuncia (ironica) sui social: «Qualche borsetta potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mancini esce allo scoperto: «Qualche volta il telefono squilla…Tornare da ct dell’Italia? Rispondo così» Notizie correlate Rivera: “Mancini non deve tornare, ha costretto tutti a non volerlo più come CT dell’Italia”Gianni Rivera si dice disponibile a diventare presidente della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina e stronca il possibile ritorno in panchina... Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Inter Roma: «Soulé ha recuperato, Wesley e Koné out. Io nuovo ct dell’Italia? Rispondo così»Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...