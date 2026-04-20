L’Università ha avviato una ricerca coinvolgendo volontari per studiare le reazioni durante l’osservazione di opere d’arte. L’obiettivo è analizzare i processi che si attivano nel cervello e nel corpo in momenti di contemplazione. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire a questo studio, che si svolge attraverso sessioni di osservazione e rilevazione dati. Le persone interessate possono iscriversi seguendo le indicazioni fornite dall’istituzione.

Pisa, 20 aprile 2026 – Cosa succede davvero dentro di noi quando ci fermiamo davanti a un’opera d’arte? Quali emozioni si attivano e perché alcune immagini riescono a colpirci più di altre? Da queste domande prende forma una r icerca dell’ Università di Pisa, che ha deciso di indagare in modo scientifico il rapporto tra arte ed emozioni. A promuovere lo studio è il dipartimento di Biologia dell’ Università di Pisa, che è alla ricerca di volontari disposti a mettersi in gioco e raccontare le proprie sensazioni davanti a una serie di immagini artistiche. L’obiettivo è costruire un quadro il più possibile completo delle reazioni umane alla bellezza, coinvolgendo un campione ampio e variegato: possono partecipare tutti i maggiorenni, senza limiti di formazione o esperienza nel campo dell’arte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Università cerca volontari per osservare opere d’arte. Ecco perché (e come partecipare)

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