Sabato notte al Grande Fratello Vip sono avvenuti diversi episodi sorprendenti. Tra i momenti più talkati, ci sono stati vari baci tra alcuni concorrenti, tra cui uno tra Antonella Elia e Paola Caruso e un altro molto più importante tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras. La scena tra Lucia e Raul ha attirato particolare attenzione, con le parole di lui che hanno lasciato intendere un forte coinvolgimento emotivo.

Sabato notte il Grande Fratello Vip ha regalato colpi di scena inaspettati. Tra le mura della Casa sono scattati diversi baci: uno tra le storiche rivali Antonella Elia e Paola Caruso, e uno — ben più significativo — tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Quello che sembrava un gesto scherzoso in giardino si è però trasformato rapidamente in qualcosa di diverso: i due si sono ritrovati nel confessionale e si sono baciati di nuovo, stavolta per davvero. Il commento di lui? “Piacevole, molto gradito”. Poche parole, ma sufficienti a far capire che dietro quel gesto c’è ben più di un gioco. “Con uno come lui farei un figlio”. L’avvicinamento tra i due non è arrivato dal nulla.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Lucia e Raul, il gioco si fa serio al GF Vip: “Con uno così farei un figlio”

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