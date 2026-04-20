Lotta alle zanzare in due settimane consegnate ai cittadini 3.500 confezioni di larvicida

In due settimane, sono state distribuite più di 3.500 confezioni di larvicida nei mercati cittadini e nel territorio circostante. La distribuzione fa parte di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro la diffusione delle zanzare, con i volontari della Protezione civile impegnati nel consegnare il prodotto ai cittadini. Questa iniziativa mira a ridurre la proliferazione degli insetti, coinvolgendo direttamente la comunità.

Sono oltre 3.500 le confezioni di prodotto larvicida distribuite in due settimane nei mercati della città e del forese, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro la diffusione delle zanzare che vede i volontari della Protezione civile pronti non solo a consegnare il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Lotta alle zanzare: il Comune attiva punti informativi e inizia la distribuzione del prodotto larvicidaDal 7 aprile in tutto il Ravennate sono in programma sessanta appuntamenti nei mercati con i volontari della Protezione civile per la promozione di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lotta integrata alle zanzare: ordinanza del sindaco Luca Salvetti rivolta ai soggetti pubblici e privati; Cavarzere rafforza la lotta alle zanzare: kit gratuiti e piano di disinfestazione; Lotta alle zanzare, in due settimane consegnate ai cittadini 3.500 confezioni di larvicida; Lotta alle zanzare, firmata ordinanza. Lotta alle zanzare: consegnate alla cittadinanza 3.500 confezioni di larvicidaLa distribuzione continua. In programma altri 40 appuntamenti nei mercati, con i volontari della Protezione civile ... ravenna24ore.it Dichiarata la guerra alle zanzareIl Comune dà ufficialmente il via alla lotta alle zanzare. Con l’arrivo della bella stagione, è partito anche l’impegno dell’ufficio ambiente comunale sul fronte del contrasto alla proliferazione ... polesine24.it D’accordo, farò come se aveste ragione voi, non rappresenterò i migliori partigiani, ma i peggiori possibili, metterò al centro del mio romanzo un reparto tutto composto di tipi un po’ storti. Ebbene: cosa cambia Anche in chi si è gettato nella lotta senza un chia - facebook.com facebook La prevenzione e la diagnosi precoce restano decisive nella lotta alle febbri emorragiche in #Angola. Don Dante Carraro @Cuamm: "I ritardi nella diagnosi sono stati aggravati anche da resistenze culturali, con malattie attribuite alla stregoneria. Durante le epi x.com