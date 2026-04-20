L’Orvietana fa l’impresa E riaccende le speranze

Nella partita tra Follonica Gavorrano e Orvietana, quest'ultima ha ottenuto una vittoria per 1-0. La squadra ospite ha schierato un modulo 3-4-1-2, con Tognetti tra i pali e diversi giocatori impiegati nel corso del secondo tempo. La sfida si è conclusa con i tre punti in favore dell'Orvietana, che riaccende le speranze di migliorare la propria posizione in classifica.

FOLLONICA GAVORRANO 0 ORVIETANA 1 FOLLONICA GAVORRANO (3-4-1-2): Tognetti; Drapelli, Ferrante, Biagetti; Iacoponi (34’st Bucci), Likaxhiu (41’st Fossati), Marini, Masoni (24’st Arrighi); Bellini (22’st Rinaldini); Presta, Giordani (37’st Maurizi). A disp.: Poggiolini, Mutton, Proietti, Pescicani. All.: Pagliarini (Brando squalificato). ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Berardi (37’st Tilli), Ricci, Mauro; Paletta, Canini (11’st Tittocchia), Sforza (35’st Marchegiani), Arsenijevic (11’st Lobrano), Citarella (27’st Simic); Caon, Panattoni. A disp.: Brigliozzi, Ciavaglia, Savshak, Nhaga. All.: Pascali. Arbitro: Kilian Pina di Como (Toniutto di Como – Maraboli di Monza).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Orvietana fa l’impresa. E riaccende le speranze Notizie correlate Mina Settembre 4, Serena Rossi riaccende le speranzeNel corso di una nuova intervista, Serena Rossi riaccende le speranze su Mina Settembre 4. Leggi anche: Arsenal bloccato dal Brentford, riaccende le speranze di titolo per il Manchester City. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’Orvietana fa l’impresa. E riaccende le speranze; Serie D, impresa Orvietana. Pari per Cannara e Trestina, cade il Foligno; Colpo grosso dell'Orvietana: vittoria pesante in Maremma; L'Orvietana torna alla vittoria, tre espulsi poi il gol di Panattoni a risolvere. L'Orvietana torna alla vittoria, tre espulsi poi il gol di Panattoni a risolvereL’aria di Maremma fa bene all’Orvietana, l’unica vittoria esterna del girone di ritorno i biancorossi la avevano ottenuta a Grosseto e sempre da queste parti ... orvietonews.it Capolavoro Orvietana. Impresa a Grosseto. Battuta la capolistaGROSSETO (4-3-2-1): Marcu; Guerrini (1’st Ciraudo), Gonnelli, D’Ancona (1’st Disanto), Montini; Sabelli, Masini (28’st Italiano), Sacchini (13’st Riccobono ... lanazione.it Eccellenzacalcio. . FOLLONICA GAVORRANO-ORVIETANA 0-1 HL SERIE D 19 aprile 2026 Campionato di serie D girone E - 32° giornata Servizio di Marco Gobbino ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE ECCELLENZACALCIO https://www.youtube.com/channel/ - facebook.com facebook Serie D, impresa #Orvietana. Pari per #Cannara e #Trestina, cade il #Foligno x.com