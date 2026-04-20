Libri che aiutano la cura donazione di volumi dal Rotary Club per il Gom

Il Rotary Club di Reggio Calabria ha consegnato un consistente numero di libri all'unità di radioterapia oncologica del grande ospedale metropolitano della città. La donazione prevede diversi volumi destinati a supportare la formazione e la lettura dei pazienti che si sottopongono a trattamenti oncologici. L'iniziativa mira a fornire strumenti utili per l’assistenza e il benessere delle persone in cura presso il reparto.

Il Rotary Club di Reggio Calabria ha donato numerosi volumi destinati all'unità di radioterapia oncologica del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Dalla direzione del Gom è giunto un ringraziamento al club service e il suo presidente, Antonino Foti.I libri, raccolti grazie al.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate FOTO/ Donazione del Rotary al Moscati: libri e storie per i pazientiTempo di lettura: < 1 minutoUna bacheca e tanti libri a disposizione dei pazienti: un piccolo spazio dedicato alla lettura che entra in reparto e... Importante donazione del Rotary Club Amelia-Narni al reparto di Riabilitazione neuromotoria dell'ospedaleUna importante donazione è stata fatta dal Rotary Club Amelia-Narni all'ospedale di Narni. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Consapevolezza come antidoto all’usura, giornata di lavoro del Rotary club Viterbo; Giochi e sorrisi in Pediatria grazie al Rotary Club Piacenza Primogenita; Salerno: la provincia delle Culture. Lectio Magistralis del Senatore Alfonso Andria al Comune di Baronissi, relatore del convegno organizzato dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati. FONTANA DEGLI INCANTI. Alla scoperta della sua storia Nell’ambito del progetto “Rotary per le Fontane di Napoli”, ideato dal Rotary Club Napoli Ovest e sostenuto dal Comune di Napoli, in piazza Salvatore Di Giacomo è stato installato un totem con QR c facebook