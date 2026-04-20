L’entusiasmo il carburante che alimenta i sogni

Durante l’evento di ieri a mezzogiorno alla New Balance Arena, si è assistito a un momento di grande coinvolgimento tra il pubblico presente. L’atmosfera era carica di energia, con i partecipanti che hanno mostrato entusiasmo e partecipazione. Questo momento ha richiamato l’attenzione di chi osservava, ricordando simbolicamente la riapertura di uno stretto strategico. La scena si è svolta sotto gli occhi di chi ha seguito l’evento in diretta.

IL COMMENTO. Se è vero che l’entusiasmo «è il carburante che manda avanti tutto» - come scrive Robert Pirsig nel suo racconto «Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta» - eventi come quello di ieri a mezzogiorno alla New Balance Arena sono come la riapertura dello Stretto di Hormuz. Favoriscono il fluire abbondante di questo carburante negli inariditi serbatoi del calcio di oggi. Il calcio delle porte chiuse e delle verità filtrate, per il quale la presenza dei tifosi diventa quasi un fastidio in tutto ciò che non è la partita. I tifosi che ieri hanno riempito la Curva Pisani per dare la spinta all’Atalanta «verso l’ennesima pagina storica» - recitava il volantino di convocazione diffuso in rete dalla Curva - e per far sentire «cosa significa rappresentare questa città».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’entusiasmo, il carburante che alimenta i sogni 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Sergio Ramos alimenta le voci di mercato provenienti dalla Spagna: il suo like sui social scatena l’entusiasmo dei tifosiSergio Ramos alimenta le voci di mercato provenienti dalla Spagna: il suo like sui social scatena l’entusiasmo dei tifosi Tottenham, lo spettro della... Hornsea 3: il cavo record che alimenta 3,3 milioni di caseIl primo cavo di esportazione del progetto Hornsea 3 è stato completato il 26 marzo nelle acque del Mare del Nord. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’entusiasmo, il carburante che alimenta i sogni; La Germania esorta l’Europa a utilizzare le riserve di carburante per aerei a causa della guerra in Iran; Sull'intelligenza artificiale vertici e lavoratori divisi; L’Europa potrebbe affrontare carenza di carburante per aerei entro giugno, afferma l’AIE. L’entusiasmo, il carburante che alimenta i sogniSe è vero che l’entusiasmo «è il carburante che manda avanti tutto» - come scrive Robert Pirsig nel suo racconto «Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta» - eventi come quello di ieri a ... ecodibergamo.it Come risparmiare carburante? 7 consigli pratici per spendere menoSe la domanda che vi assilla in questi giorni è come risparmiare carburante: qui trovate 7 buone risposte per spendere di meno ... rinnovabili.it Open Day Aeroclub Belluno: due giornate di entusiasmo, scoperta e passione per il volo Si è concluso oggi l’Open Day dell’Aeroclub Belluno, un appuntamento che anche quest’anno ha richiamato un grande numero di partecipanti, tutti accomunati dalla curi - facebook.com facebook Su #IlTempo quella piazza di #Milano con tanta gente carica di entusiasmo, altro che flop visto solo da chi non c’era. La #Lega ha riunito davvero tantissima gente mentre la sinistra distribuiva foto scattate prima della manifestazione… E la #Storaciata di oggi x.com