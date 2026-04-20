Lee Cronin – La Mummia | il trauma diventa possessione nel nuovo incubo d’autore

Il regista e sceneggiatore Lee Cronin ha realizzato un nuovo film incentrato sulla figura della mummia, spostando l’attenzione verso un tono horror più intenso rispetto ai precedenti. La pellicola affronta temi come il trauma e la possessione, distinguendosi per un approccio meno adatto a un pubblico infantile. La produzione si concentra su elementi spaventosi e suggestivi, differenziandosi dalle versioni più leggere delle passate interpretazioni.

Lo sceneggiatore e regista Lee Cronin fa i conti con La Mummia, portando la narrazione più su un piano horror che per un “adatto alle famiglie” come i precedenti film. Lee Cronin – La Mummia è attualmente nelle sale italiane distribuito da Warner Bros Italia; vi presentiamo la nostra recensione. La giovane figlia di un giornalista scompare nel deserto senza lasciare traccia. Otto anni dopo, la famiglia, ancora devastata dal dolore, viene sconvolta dal suo improvviso ritorno: quello che dovrebbe essere un ricongiungimento gioioso si trasforma rapidamente in un incubo a occhi aperti. Lee Cronin fa immediatamente presente che questa Mummia porta la sua firma in tutto e per tutto, e si discosta dai film a cui ci ha abituato Universal il decennio scorso.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Lee Cronin – La Mummia: il trauma diventa possessione nel nuovo incubo d’autore Notizie correlate La Mummia rinasce nel terrore: il trailer della versione di Lee Cronin promette un incubo prodotto da James WanSulla scia dell’ottimo riscontro ottenuto con La Casa – Il Risveglio del Male, il regista Lee Cronin torna dietro la macchina da presa per una sfida... Leggi anche: La Mummia di Lee Cronin: l’orrore si fa gigante nel nuovo poster IMAX Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lee Cronin - La mummia, trama e cast del film horror al cinema dal 16 aprile; La mummia secondo Lee Cronin; Lee Cronin – La mummia; La Mummia di Lee Cronin: un reboot horror disturbante che riscrive il mito. La mummia di Lee Cronin: perché il reboot horror tradisce il mito che voleva reinventareScopri perché La mummia di Lee Cronin divide: un horror efficace che però tradisce il mito originale della saga. cinefilos.it Lee Cronin – La Mummia, la recensione del nuovo horror del regista di Evil Dead RiseDopo Evil Dead Rise, Lee Cronin torna al cinema con una versione unica e terrificante de La Mummia - La nostra recensione di la Mummia di Lee Cronin ... filmpost.it Top10 16-19/4/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 SUPER MARIO €1397302 2 THE DRAMA 771111 3 LEE CRONIN...715874 4 L'ULTIMA...285614 5 CHE DIO PERDONA...222496 6 BTS WORLD TOUR 191191 7 BENVENUTI IN...135210 8 CENA DI...130801 9 A x.com "LEE CRONIN - LA MUMMIA" DEBUTTA CON UN PRIMO WEEKEND MONDIALE DA 34 MILIONI DI DOLLARI. #LeeCroninLaMummia debutta con $13,5 milioni di incassi nel weekend del debutto in Nord America, partendo dal 3º posto. Nei mercati internazio facebook