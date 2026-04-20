Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Iene, uno dei programmi più noti di Mediaset, continua a essere trasmesso anche nel 2025. Ideato da Davide Parenti, il programma va in onda su Italia 1 e ha iniziato la sua messa in onda il 22 settembre 1997. La puntata più recente è stata trasmessa pochi giorni fa, e ci sono diverse modalità per recuperare la replica.

Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su  Italia 1  dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione  Veronica Gentili  e  Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. Quando vedere Le Iene in TV su Italia 1.🔗 Leggi su Tutto.tv

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COSA NON hanno fatto VEDERE Le Iene a casa mia

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