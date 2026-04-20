Per il segno del Toro, le idee regalo sono spesso legate a passioni come il buon cibo, il relax e l’eleganza. Le persone nate sotto questo segno apprezzano oggetti che riflettano il loro gusto per la qualità e il comfort. In questo articolo si esplorano proposte di doni adatte sia a uomini che a donne, pensate per soddisfare le preferenze tipiche di chi appartiene a questo segno zodiacale.

Pregi e difetti del Toro Questo segno di Terra, il primo della triade fissa, è governato da Venere, pianeta della bellezza e del piacere: unisce perciò la concretezza a un profondo senso estetico. Audrey Hepburn, per esempio, era del segno del Toro; così come la cantante Adele e l'attrice Penelope Cruz. In genere, le persone del segno del Toro sono affidabili e genuine, amici leali e romantici in amore. Sono dotati di una forza interiore che li rende al tempo stesso molto pazienti e incredibilmente testardi: far cambiare loro idea è praticamente impossibile. Non amano molto i cambiamenti, né i rischi: per questo sono inclini alla pigrizia e fanno fatica a uscire dalla comfort zone.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le idee regalo per il segno del Toro, i doni per uomo e donna

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