Lavoro 140 offerte attive nei Centri per l’impiego bergamaschi

Nel territorio bergamasco sono attualmente disponibili circa 140 offerte di lavoro nei Centri per l’impiego. Le opportunità riguardano diversi settori, dall’industria alle professioni di servizio, con posizioni che variano dagli operai specializzati agli impiegati. Le aziende pubblicano le offerte online, offrendo la possibilità di candidarsi direttamente tramite i canali digitali. La ricerca di personale coinvolge più comparti e tipologie di contratti.

IMPIEGO. Dagli operai specializzati agli impiegati, passando per servizi e ristorazione: ecco alcune delle posizioni aperte e come candidarsi online. Sono 140 le offerte di lavoro attualmente attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo. Le opportunità riguardano diversi settori e profili, da figure tecniche e specializzate – come installatori di climatizzatori, lattonieri, fresatori Cnc e tecnici caldaisti – a posizioni impiegatizie come contabili, fino a ruoli operativi e nei servizi, tra cui autisti con patente CCE, addetti al cucito, baristi e assistenti domiciliari. Tra le ricerche aperte anche operatori di telecomunicazioni, muratori qualificati, responsabili nel settore pulizie e addetti alla manutenzione tecnica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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