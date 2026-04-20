Lavori sui cavalcavia dell' Autosole | il casello di Modena Sud chiude per tre notti

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione sui cavalcavia dell'Autostrada del Sole, il casello di Modena Sud rimarrà chiuso per tre notti consecutive. La chiusura è stata programmata nelle ore serali e notturne e riguarda specificamente il tratto che sovrasta l'arteria. Durante questo periodo, i veicoli in transito dovranno seguire percorsi alternativi indicati sulla segnaletica temporanea. I lavori sono stati pianificati per garantire la sicurezza della struttura e degli automobilisti.

Nuovi disagi in vista per chi viaggia nelle ore serali e notturne lungo l'Autostrada del Sole. Per consentire lo svolgimento di importanti e necessarie attività di ispezione e manutenzione ai cavalcavia che sovrastano l'arteria, è stata programmata una serie di chiusure temporanee che.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori all’ingresso dell’A22, chiude per alcune notti il casello di Carpi