L' aumento strutturale di studenti senior all’università sta cambiando gli atenei e propone un nuovo modo di intendere la formazione

Negli ultimi anni si è registrato un incremento stabile del numero di studenti senior iscritti all’università, trasformando la composizione delle aule e i modelli formativi tradizionali. Questa tendenza mette in discussione l’idea che l’istruzione universitaria sia riservata esclusivamente ai giovani, aprendo la strada a un’idea più inclusiva e flessibile di formazione. Chi sceglie di tornare a studiare in età avanzata dimostra che l’apprendimento non ha limiti di età.

L ’istruzione non è più esclusiva dei giovani, e se qualcuno considera ancora l’università come un’esperienza da fare solo a vent’anni allora, come disse Mae West una volta: « Non si è mai troppo vecchi per diventare giovani ». Secondo gli ultimi dati raccolti dall’USTAT, in Italia sempre più persone over 40 scelgono di iscriversi a un corso di laurea. Non si tratta più di casi isolati, ma di un fenomeno strutturale che sta cambiando il modo stesso di intendere la formazione. Educazione alla salute: 7 buoni motivi per insegnarla a scuola. guarda le foto Il boom di over 40 che tornano sui banchi di scuola. Il boom di matricole over 40 è aumentato in modo significativo negli ultimi anni.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'aumento strutturale di studenti senior all’università sta cambiando gli atenei e propone un nuovo modo di intendere la formazione Notizie correlate EdTech: come la tecnologia sta cambiando il modo di imparareIl progressivo inserimento degli strumenti digitali nei percorsi di studio ha modificato negli ultimi anni l’organizzazione della didattica pubblica... Leggi anche: Heated rivalry: la storia d’amore che sta cambiando il modo di raccontare lo sport Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’assistenza agli anziani può far saltare il welfare. Ocse: la vera emergenza dei prossimi 25 anni; Aumento degli stipendi nel mese di maggio, ma non per tutti: chi è coinvolto e quanto arriva in busta paga; Assicurazione auto 2024: premi in rialzo, ma i margini tecnici si assottigliano; Fiarc Confesercenti Bari: Agenti di commercio in difficoltà, costi insostenibili, serve un intervento immediato. Aumento degli stipendi nel mese di maggio, ma non per tutti: chi è coinvolto e quanto arriva in busta pagaCon il decreto lavoro del 1° maggio si conferma il taglio del cuneo fiscale e si prevede un aumento degli stipendi per i redditi più bassi ... virgilio.it Turismo, boom di arrivi: Rendere strutturale un’offerta variegataUn grande successo, in termini assoluti: la nostra provincia, secondo i dati Istat, è quella che registra, nel 2025, parlando di turismo, l’aumento più consistente in regione riguardo agli arrivi sul ... ilrestodelcarlino.it All'assemblea precongressuale UIL Lombardia Coordinamento Territoriale Monza e Brianza emerge un territorio segnato da una precarietà strutturale, con un aumento dei contratti intermittenti superiore alla media regionale e salari spesso inadeguati all'alto - facebook.com facebook