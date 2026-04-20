La Nona Ora di Cattelan 666 miniature assegnate a sorte fino al 23 aprile Ballario | Opera sacra non blasfema
Maurizio Cattelan ha messo in vendita a 2.310 euro, 666 miniature de "La Nona Ora". C'è tempo fino al 23 aprile: in programma un evento streaming di chiusura.🔗 Leggi su Fanpage.it
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