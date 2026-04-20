La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi, secondo quanto comunicato dall'azienda di trasporto. La chiusura anticipata è dovuta a lavori di verifica, manutenzione in linea e prove sul materiale rotabile. La sospensione dell servizio sarà in vigore durante le giornate indicate e coinvolgerà le corse programmate sulla tratta interessata. I dettagli sugli orari esatti sono stati diffusi dall'azienda di trasporto pubblico.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 20 a giovedì 23 aprile 2026.Questi gli orari delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it #napoli, l'abbattimento del diaframma della #metro 1 galleria Di Vittorio- #secondigliano Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Estate Napoli 2026, tre stazioni Metro Linea 1 chiuse per 3 mesi da giugno: orari e navette; Metro Linea 1 Napoli, estate di disagi: chiudono tre stazioni; Metro, muore sulla banchina: chiusa per due ore la Linea 1. Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 20 al 23 aprile 2026Le modifiche al servizio della Metro Linea 1 saranno attive da lunedì 20 a giovedì 23 aprile, periodo durante il quale verranno svolte attività tecniche lungo la linea e prove sul materiale. Si tratta ... napolike.it Napoli, tre stazioni della Linea 1 chiuse per tre mesi in estate: i dettagliQuest’estate la tratta nord della Linea 1 della metropolitana di Napoli subirà nuove limitazioni per lavori di manutenzione ... internapoli.it Alberto Scerbo chiarisce la linea dei sindaci: contributi legati all'obbligo scolastico e alla ricerca attiva di lavoro. «Non vogliamo penalizzare nessuno, ma l’aiuto pubblico deve servire all'integrazione» - facebook.com facebook "Linea ferroviaria chiusa e riaperta. A quanto andava il treno": tragedia #Manninger, le rivelazioni x.com