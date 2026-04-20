Incidente per maestra mentre calmava alunno con disabilità Il suo racconto | Non siamo strutturati per i casi gravi Costretti a lavorare nell’emergenza sommersi dalla burocrazia

Una maestra di sostegno è rimasta ferita durante un tentativo di calmare un alunno con disabilità, riportando un trauma visibile e un intervento con venti punti di sutura. La docente ha dichiarato che le strutture scolastiche non sono preparate ad affrontare situazioni di gravità, e che il lavoro si svolge spesso in condizioni di emergenza, sovraccaricate da una burocrazia complessa. Sono state tre settimane di dolore e una cicatrice duratura.

Venti punti di sutura, una cicatrice destinata a restare, tre settimane di dolore fisico e una consapevolezza amara: fare il docente di sostegno, oggi, in Italia, è uno dei mestieri più difficili e meno supportati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Maestra aggredita a scuola dalla madre di un ex alunno: confermata la condannaL’episodio avvenne a Cassino: la donna strattonò e tirò i capelli alla docente davanti ai bambini. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bimbi monelli in classe, la maestra scrive una mail alle famiglie. Il Garante: Violata la privacy; Sellia Marina, la scuola primaria di Via Giardinello intitolata alla maestra Carmelina Pistoia; Ora giocherai con gli Invincibili: l’addio a Ismael, il dolore del Toro e dei suoi compagni. Truffa del finto incidente, ex maestra fa arrestare due malviventi: subito liberiLi ha assecondati per un bel po', come si fa con il bambino svelto e un po' caciarone dell'ultimo banco. Poi li ha fatti finire dritti dritti nelle mani dei poliziotti, che erano lì in paziente e ... ilmessaggero.it Incidente sulla strada per Maccagno, tre veicoli coinvolti. Una donna trasportata in ospedale. - facebook.com facebook #ITalert Oggi #15aprile in Calabria simuliamo un incidente industriale alla Gargano gas di Montalto Uffugo (CS). Alle 10:30 verrà trasmesso il messaggio di test ai dispositivi presenti nelle aree attorno all’impianto. Compila il questionario su it-alert.gov.it x.com