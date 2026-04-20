Da oltre 30 anni, Nos si occupa di tecnologia e comunicazione negli aeroporti italiani. Ora, l’azienda ha deciso di espandersi anche all’estero, portando il proprio know-how in nuovi mercati. La divisione Nos, di proprietà della Cascina Costruzioni, continua a lavorare nel settore aeroportuale, consolidando la propria presenza e rafforzando le attività di sicurezza e comunicazione negli scali internazionali.

Nuova fase per La Cascina Costruzioni e la sua divisione Nos, tecnologia e comunicazione “Da più di 30 anni Nos è al fianco degli aeroporti italiani, portiamo ora il nostro know how anche nel mercato estero”. Riccardo Erbi è il consigliere delegato di La Cascina Costruzioni, società proprietaria di Nos e aderente al Consorzio La Cascina. A Londra in marzo si è tenuto il PTE (Passenger Terminal Expo 2026), fiera dedicata ai prodotti e servizi per i terminal aeroportuali, vetrina di eccellenza del mercato internazionale, e La Cascina Costruzioni - Nos era presente. Segno della maturità di un’azienda con una storia solida, pronta per un passo ulteriore appena le contingenze attuali lasceranno il passo alla normalità e alla ripresa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In aeroporto e sicuri di arrivare

Nervous About Airport Security Watch This Before Your Flight

Notizie correlate

Leggi anche: Arrivare in aeroporto a Malpensa: come raggiungere Milano

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Volo interrotto per la chiusura dello spazio aereo? Ecco cosa fare; Voli e guerra: le risposte alle domande dei consumatori; Guerra in Medio Oriente e viaggi: prenotare le vacanze ora è rischioso? Cosa fare se il volo viene cancellato?; Viaggi a rischio, sicuri di essere coperti dall’assicurazione? Cosa sapere prima di partire.

In aeroporto e sicuri di arrivareDa più di 30 anni Nos è al fianco degli aeroporti italiani, portiamo ora il nostro know how anche nel mercato estero. iltempo.it

ADM e GdF: sequestrati all’aeroporto di Palermo 470 kg di alimenti non sicuriCirca 470 chili di prodotti alimentari sono stati sequestrati all’aeroporto internazionale ‘Falcone-Borsellino’ di Palermo dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e i finanzieri del Co ... grandangoloagrigento.it

100 milioni di euro per collegare Salerno al suo aeroporto. La Corte dei Conti sblocca i fondi per il prolungamento della metropolitana: un'opera attesa da anni che cambierà il volto della mobilità locale. Scopri tutti i dettagli nell'articolo. facebook

#LeoneXIV accolto da alcune autorità locali al suo arrivo all'aeroporto di #Saurimo Deolinda Rodrigues x.com