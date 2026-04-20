Lunedì 20 aprile 2026, la prima pagina de Il Tempo presenta una vignetta di Osho che accompagna un articolo sul passaggio di genere di un film. Si parla di un’opera che passa dal tono di un war movie a quello di una commedia sexy, ambientata in acque internazionali. La trasformazione del genere cinematografico viene descritta senza approfondimenti sulle ragioni o sui possibili effetti di questa scelta narrativa.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 20 aprile 2026. Dal war movie alla commedia sexy in acque internazionali: un repentino cambio di genere. Altro che Flotilla, piuttosto un sequel di Love Boat, la famosissima serie americana a cavallo tra gli anni '70 e '80. Il velo viene impietosamente squarciato da un reportage del New York Post: la «Flotilla della libertà» di Greta Thunberg, partita domenica da Barcellona per un altro viaggio anti-Israele verso Gaza, è stata scossa da uno scandalo a luci rosse. In pratica, uno dei suoi leader «woke», il brasiliano Thiago Ávila, è stato accusato di «comportamento sessuale scorretto» a danno di almeno tre volontarie.🔗 Leggi su Iltempo.it