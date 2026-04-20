Il viaggio studio a Londra dei ragazzi della Cesalpino

Da arezzonotizie.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di studenti ha recentemente partecipato a un viaggio studio a Londra, un’esperienza che ha visto i ragazzi esplorare le diverse aree della città, tra edifici storici e quartieri moderni. Durante il soggiorno, sono stati coinvolti in attività educative e visite guidate, con l’obiettivo di conoscere meglio la realtà urbana e culturale della capitale britannica. L’itinerario ha previsto anche momenti di approfondimento sulla storia e le tradizioni locali.

“Nessuna città presenta una così disordinata varietà di forme, una così capricciosa mescolanza di bello, di brutto, di magnifico, di povero, di triste, di strano, di grande, di uggioso e affascinante” scrive lo scrittore Edmondo de Amicis. Londra è un mix di tradizione e sfrontatezza. Lo hanno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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