Il Sacro Graal dell’energia l’intervista a Piero Martin e Gianclaudio Torlizzi

A Milano, durante l’evento “Il Sacro Graal dell’energia”, organizzato da Il Giornale e Moneta, si è tenuto un dialogo tra Piero Martin e Gianclaudio Torlizzi. L’intervista ha affrontato temi legati alla fisica moderna e alle possibili applicazioni pratiche della ricerca scientifica nel settore energetico, con l’obiettivo di trovare risposte alle esigenze di approvvigionamento energetico a livello mondiale.

All’evento “Il Sacro Graal dell’energia” organizzato da Il Giornale e Moneta a Milano, è stato inserito un dialogo che esplora i confini della fisica moderna per comprendere come la ricerca scientifica possa tradursi in soluzioni concrete per il fabbisogno globale. Piero Martin, professore ordinario di Fisica sperimentale all'Universita? di Padova e figura di riferimento nella fisica sperimentale, analizza le sfide e le opportunità tecnologiche che definiranno la nostra capacità di produrre energia pulita e sicura intervistato da Marco Lombardo insieme a Gianclaudio Torlizzi, esperto di materie prime e fondatore di T-Commodity. Un confronto diretto per distinguere tra le promesse della teoria e i tempi della realizzazione pratica, mettendo al centro il rigore scientifico come bussola per le scelte strategiche di domani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Il Sacro Graal dell’energia”, l’intervista a Piero Martin e Gianclaudio Torlizzi Notizie correlate "Il Sacro Graal dell’energia” | L'evento di Moneta in direttaLa crisi energetica globale, esasperata dalle recenti tensioni geopolitiche, ha esposto chiaramente la fragilità del sistema europeo, rendendo la... "Il Sacro Graal dell’energia” | L'evento del Giornale e Moneta in direttaLa crisi energetica globale, esasperata dalle recenti tensioni geopolitiche, ha esposto chiaramente la fragilità del sistema europeo, rendendo la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Intervista Litfiba - Mescalina presente alla conferenza stampa dei Litfiba: dopo quarant`anni esce l`inedito 17 Re.; Canzonissima, le pagelle: Leo Gassmann strazia Vasco (4), Elettra Lamborghini Carrà wannabe (4), Arisa ex figlia sbagliata (8), Riccardo...; Occhiali smart, Apple è ad un buon punto; Sunday Ride Classic 2026: Omaggio al mito Honda Japauto. Il Sacro Graal dell’energia, l’evento a Milano: i cercatori di futuroHoara Borselli dialoga con Raffaele De Marco, ad Areti (ACEA); Lorenzo Giussani, direttore Strategy and Growth Gruppo A2A; Riccardo Toto, direttore generale Renexia ... msn.com Energia, il ritorno del nucleare al centro del dibattito: Basta poco per mandare in crisi l'Europa | L'evento del Giornale e Moneta in direttaVerso un modello energetico resiliente tra innovazione nucleare e pragmatismo strategico ... msn.com Bavaglio a 5 stelle: l’attacco al Giornale e al Tempo Asse antagonisti-islamici per gli assalti anarchici Sesso a bordo della Flotilla: è polemica ”Sacro Graal dell’energia”, oggi l’evento del Giornale La prima pagina del Giornale in edicola x.com Zelig. . Marco Colonna e il sacro graal pugliese! #ZeligOn, ora su #Italia1 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook