Il cinismo presente e i dubbi sul futuro | perché il Napoli di Conte si è dissolto

Il Napoli di Conte ha mostrato segnali di debolezza nelle recenti partite contro Parma e Lazio, con una prestazione caratterizzata da poca energia e mancanza di iniziativa. La squadra si è presentata in campo con atteggiamenti rinunciatari e senza la determinazione abituale. La situazione interna appare complicata, con dubbi sulla guida tecnica e sulla gestione del gruppo. La sequenza di risultati negativi ha suscitato preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Nonostante la grande lezione di Antonio Conte sia quella di sfidare i limiti tutti i giorni, da due settimane il Napoli non gira, e nemmeno l’utilizzo del dribblomaniaco, Alisson Santos, come ascia per spaccare le partite ha funzionato con la Lazio. È stato, invece, un incontro di nostalgie, malgrado non si sia visto il Sarriball, ma una squadra stretta e molto brava in ripartenza, con linee ben allacciate, distanze perfette che, senza attaccanti puri e l’ossessione del palleggio, ha immobilizzato il Napoli. Sarri si è commosso alla visione di Marek Hamsik – senza cresta, ma ancora capace di provocare vertigini – e il Maradona si è commosso nel vedere Sarri dirigere una orchestra anche se priva di brio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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