i libri scelti da internazionale

Internazionale ha selezionato alcuni libri recenti, tra cui il romanzo di Éric Vuillard, intitolato Gli orfani, e Venezia, una raccolta di poesie di Ryoko Sekiguchi. Le recensioni pubblicate dalla stampa offrono vari punti di vista su queste opere, che spaziano tra narrativa e poesia. La scelta comprende titoli di autori diversi, apprezzati per il loro stile e contenuto. Le opinioni sui libri sono state pubblicate sui maggiori quotidiani e riviste culturali.

Lo scrittore e regista francese Éric Vuillard s’immerge nella storia fulminante di William Henry McCarty o Bonney (“nemmeno il suo nome è certo”), alias Billy the Kid. Di lui si sa tutto e quasi nulla (“Billy è un pugno di sabbia negli occhi”), se non che è il più celebrato degli adolescenti ribelli, un emblema della fuga verso cui si sono lanciate generazioni di sognatori, cantanti, romanzieri, viaggiatori e registi. Da Paul Newman a Jean-Pierre Léaud, Billy the Kid ha avuto molti volti; i versi della sua saga sono stati ripresi mille volte, e all’autore non importa. Per lui Billy è l’orfano per eccellenza, un bambino che bisogna ascoltare perché la sua povera voce persiste, blues del desperado che attraversa i secoli per pungolare le coscienze.🔗 Leggi su Internazionale.it

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