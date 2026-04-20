Stasera torna la seconda puntata della serie televisiva I Cesaroni, dopo il successo del primo episodio. Nella puntata, Walter cerca di mantenere le distanze da Virginia, che invece desidera condividere con lui alcune questioni lavorative. L’episodio continuerà a esplorare le dinamiche tra i personaggi principali, offrendo nuovi sviluppi nelle loro relazioni. La trasmissione viene trasmessa in seconda serata e vede protagonisti i membri della famiglia Cesaroni.

Dopo il successo del primo appuntamento stasera torna la seconda serata con I Cesaroni: Walter riuscirà a stare lontano da Virginia che invece lo vorrebbe al suo fianco nel lavoro? Questa sera tornanoI Cesaroni, la serie ha riscosso molto successo nella prima serata ed è pronta a tornare con un secondo appuntamento che promette risate e commozione ai telespettatori. Nella puntata di staseraGiulio e Livia, ormai soci che stanno dando vita al ristorante, propongono a Carlo, padre di Virginia, un lavoro ma lui non accetta.A questo punto iniziano a temere che sia entrato in loschi giri e provano ad indagare. Nel frattempoVirginia propone a Walter di diventare sous chefma lui, spinto dal sentimento che prova nei suoi confronti, cerca prima di rifiutare il lavoro e poi di auto sabotarsi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - I Cesaroni: anticipazioni della puntata di stasera

I Cesaroni 7 - Il ritorno: Marta Cesaroni è la figlia di Marco

Notizie correlate

I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie...

Amici, anticipazioni della puntata di stasera: eliminatiGrande attesa questa sera per la terza puntata diAmici, il talent entra sempre più nel vivo e cerca di portare avanti il vero talento, lo stesso che...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: I Cesaroni - Il ritorno, anticipazioni seconda puntata del 20 aprile; I Cesaroni 7: le anticipazioni della seconda puntata di lunedì 20 aprile; I Cesaroni 7: la trama del terzo e del quarto episodio; Stasera in tv tornano ‘I Cesaroni’: le anticipazioni della nuova stagione.

I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni delle puntate del 20 aprileScopri le anticipazioni delle puntate del 20 aprile de I Cesaroni - Il ritorno, ecco cosa succederà alla Garbatella nelle puntate di stasera ... gazzetta.it

I Cesaroni – Il ritorno, anticipazioni seconda puntataTra sospetti, amori complicati e una bottiglieria in crisi, ecco cosa succederà nella seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno. libero.it

Elda Alvigini svela la nuova Stefania: "Per i Cesaroni ci sarò sempre. Claudio Amendola È un capitano sul set" ift.tt/oLWhp04 x.com

In attesa di applicare il “metodo Cesaroni” Ci vediamo stasera su #Canale5 e su #MediasetInfinity - facebook.com facebook