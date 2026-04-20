GUIDA TV 20 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la serata del 20 aprile 2026, con l’elenco delle trasmissioni in onda su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. Chi desidera scoprire cosa trasmetteranno stasera può consultare le programmazioni per scegliere tra film, serie, talk show e approfondimenti. La guida fornisce dettagli sui programmi e gli orari di partenza, aiutando gli spettatori a orientarsi tra le varie proposte televisive.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 La Buona Stella 1ªTv XXI Secolo Serie Tv Inchieste Rai2 21:20 23:45 The Floor: Ne Rimarrà Uno Solo Il Processo al 90° Game Show Talk Show Rai3 21:20 00:00 NewsRoom new Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:50 Quarta Repubblica Land Talk Show Film Canale 5 21:55 00:10 I Cesaroni: Il Ritorno Tg5 1ªTv Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 23:40 Blacklight Law & Order: I Due Volti della Giustizia Film Serie Tv La7 21:15 23:15 Francesco: Cronache di un Papato Francesco: Il Papa Rivoluzionario Doc.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 20 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Notizie correlate GUIDA TV 1 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 2 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 aprile 2026; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 19 Aprile, in prima serata; Guida tv giovedì 16 aprile 2026: cosa vedere stasera in tv; Arte in tv dal 19 al 25 aprile: Caravaggio, Kiefer e Borromini tra i protagonisti della settimana. Oroscopo Paolo Fox di oggi: le stelle di lunedì 20 aprile 2026Oroscopo Paolo Fox di oggi: 20 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo del noto astrologo di Rai2 e del programma I Fatti Vostri ... superguidatv.it Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Aprile, in prima serataStasera in TV, Lunedì 20 Aprile 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ... comingsoon.it Tesla a prova di Amsterdam: la sfida della guida autonoma tra canali e biciclette - facebook.com facebook Sorpreso alla guida con una pistola e munizioni: denunciato 65enne a Orune x.com