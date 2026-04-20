Grande Fratello Vip nella Casa entra un ospite a sorpresa | lo accolgono festosi

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 2026, la porta rossa si è aperta improvvisamente, facendo entrare un nuovo ospite senza preavviso. I concorrenti presenti in casa hanno reagito con entusiasmo e sorpresa, mentre il pubblico sugli schermi ha assistito alla scena senza aspettarsela. La presenza inaspettata ha creato un momento di grande attenzione, con partecipanti e spettatori che hanno seguito con curiosità l’intera scena.

“Ma guardate chi c’è.”. Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2026: la porta rossa si è aperta all’improvviso per far entrare un nuovo personaggio, lasciando tutti senza parole. I concorrenti non sono riusciti a nascondere lo stupore e, tra sorrisi e occhi spalancati, hanno accolto con entusiasmo un ingresso che ha completamente stravolto la routine della casa. Il reality show di Canale 5 si avvia intanto verso la sua fase finale. Nell’ultima puntata il pubblico ha scelto la prima finalista, Antonella Elia, mentre cresce l’attesa per il televoto attualmente in corso. In nomination ci sono tre grandi protagoniste di questa edizione: Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Grande Fratello VIP - L'ingresso in Casa di Alessandra Mussolini

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