Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al biennio 202628. Gli elenchi riguardano le assegnazioni di ruolo e le supplenze per il prossimo triennio. Alcune sezioni delle graduatorie risultano vuote, mentre altre sono complete. La pubblicazione interessa circa metà dei posti disponibili e riguarda docenti di varie discipline e regioni. La procedura si inserisce in un processo più ampio di aggiornamento e reclutamento del personale scolastico.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie ad esaurimento 2026/28: ecco i primi elenchi [Aggiornato all'11 Aprile]; GAE 2026-2028, scelta sedi al via: date, modalità e istruzioni per i docenti. Graduatorie ad esaurimento 2026/28: nuovi posti disponibili dopo l’uscita degli elenchiSono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) provvisorie per il biennio 2026/27 e 2027/28, aggiornate dagli Uffici Scolastici territoriali dopo le operazioni di revisione previste. Si tra ... msn.com Posti disponibili, l’elenco della GAE provvisorio con i posti vacantiInformati sui posti disponibili nelle graduatorie per il 2026/28 e le dinamiche che interessano il mondo dell'insegnamento. informazionescuola.it https://www.ascuolaoggi.com/post/graduatorie-gps-2026-pubblicazione-a-breve-entro-il-30-maggio-le-scuole-polo-devono-terminare-la-f facebook Graduatorie GPS: l'OM n. 27 del 16 febbraio impone un limite di età per l'inserimento per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. x.com