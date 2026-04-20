Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave da carico iraniana, provocando tensioni tra i due paesi. L’operazione è stata condotta in acque internazionali e riguarda un sospetto trasporto illecito di merci. La mossa ha suscitato reazioni da parte delle autorità iraniane, che hanno definito l’azione come un’ostilità aperta. La situazione mette in discussione la tregua tra le due nazioni, già fragile dopo altri episodi di confronto.

La tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio dopo che gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave da carico iraniana che cercava di raggiungere il paese in violazione del blocco navale statunitense. Teheran ha promesso di reagire e rifiuta al momento di partecipare a un nuovo ciclo di negoziati di pace. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Esmail Baghaei ha affermato che Washington ha dimostrato di non avere intenzioni serie riguardo a una soluzione diplomatica. Gli Stati Uniti speravano di riprendere i negoziati in Pakistan prima della scadenza della tregua di due settimane in corso, ma Baghaei ha dichiarato che “continuano a mantenere posizioni massimaliste e irragionevoli”.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli Stati Uniti sequestrano una nave da carico iraniana, tregua a rischio

AQUE MATE A IRÁN: Por qué China abandonó al régimen (Análisis Dr. Ruckauf)

Notizie correlate

Iran, la guerra in diretta: gli Stati Uniti sequestrano una nave iranianaABBONATI A DAYITALIANEWS Cresce lo scontro tra Washington e Teheran La situazione internazionale resta altamente instabile, con tensioni sempre più...

Iran, la guerra in diretta: gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana. Teheran: “Atto di pirateria, reagiremo presto”Le ultime news sulla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e Usa: una nave iraniana che ha tentato di forzare il blocco navale è stata catturata...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Gli Stati Uniti hanno attaccato e sequestrato una nave iraniana; Teheran promette ritorsioni dopo il sequestro Usa della nave iraniana; Usa sequestrano nave cargo iraniana nel Golfo dell'Oman; Gli Usa colpiscono e sequestrano una nave iraniana: l’assalto notturno dei Marines | Video.

Gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana. L'ira di Teheran: 'Droni contro imbarcazioni Usa' - LiveblogGli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo soci ... ansa.it

Gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana. Le incertezze sui negoziatiL’operazione rappresenta il primo abbordaggio di una nave da parte delle forze americane da quando il blocco navale è entrato in vigore. Il comando militare iraniano ha denunciato il sequestro come un ... ilfoglio.it

Gli Stati Uniti hanno intercettato e sequestrato una nave mercantile iraniana domenica, mentre tentava di rompere il blocco dei porti statunitense, secondo quanto riferito dalle autorità Usa. Nelle immagini, diffuse dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centco - facebook.com facebook

Donald Trump sul suo social Truth ha spiegato che gli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Il comando militare congiunto iraniano, Khata x.com