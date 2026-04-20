Gima Sedia Da Doccia | Guida completa

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La regolazione in altezza: come adattarsi a statura e comfort. Uno degli aspetti fondamentali quando si sceglie un ausilio per l’igiene personale è la possibilità di personalizzare la posizione di seduta. La sedia da doccia Gima affronta questa esigenza attraverso le sue gambe regolabili, che permettono di modulare l’altezza della seduta in un intervallo compreso tra i 35 e i 45 cm. Questa flessibilità non è un semplice dettaglio tecnico, ma un elemento che incide direttamente sulla postura dell’utente durante l’uso quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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