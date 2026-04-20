Sul red carpet, una delle modelle più note ha fatto il suo ritorno con un abito bianco halter, che richiama uno stile classico e intramontabile. L’outfit ha attirato l’attenzione per la sua eleganza semplice e senza tempo, dimostrando come questa scelta sartoriale torni di tendenza nella moda della stagione. La presenza sul tappeto rosso ha confermato il ritorno di questo modello tra i preferiti delle passerelle.

Gigi Hadid è tornata sul red carpet e lo ha fatto con una scelta che non passa inosservata: un abito bianco halter che sembra arrivare da un altro tempo, ma che oggi appare più attuale che mai. Non è solo un look, è un segnale. E chi segue la moda lo sa bene: quando è lei a indossarlo, un trend smette di essere nostalgia e diventa presente. Il ritorno di Gigi Hadid sul red carpet: bianco, seta e carattere. Alla 12ª edizione dei Breakthrough Prize Awards a Los Angeles, Gigi Hadid ha scelto un abito custom firmato David Koma, realizzato in seta bianca luminosa, compatta, quasi liquida nella sua caduta. Una scelta che, già da sola, rompe il ritmo prevedibile dei red carpet dominati dal nero: il suo bianco non è innocente, è deciso, pulito, quasi architettonico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gigi Hadid, ritorno in grande stile: l’abito halter è di nuovo il must della stagione

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