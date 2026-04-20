Esdemarca It Polo Ralph Lauren Per | Caratteristiche e dif…

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La tomaia in pelle martellata: dettaglio e resistenza. Analizzando la costruzione delle Polo Ralph Lauren Masters Court, emerge immediatamente come il fulcro del design risieda nella scelta materica della tomaia. La calzatura non utilizza una pelle liscia convenzionale, ma si avvale di una pelle martellata che presenta un rilievo strutturato. Questo tipo di lavorazione superficiale non è solo una scelta estetica volta a conferire consistenza visiva al modello, ma introduce una texture che rompe la monotonia tipica delle sneaker bianche standard, offrendo un aspetto più articolato e meno piatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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