Escarpeit Sneakers Puma St Runner V4 | Cosa sapere prima …

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tomaia mesh e dettagli colorati: come si vede davvero la Puma ST Runner v4. Analizzando l’estetica delle Puma ST Runner v4 Mesh Jr, emerge immediatamente un design che gioca sul contrasto cromatico. La base della sneaker è prevalentemente nera, una scelta che conferisce un aspetto pratico per l’uso quotidiano, tipico delle calzature destinate ai ragazzi in età scolare. La tomaia combina elementi in tessuto mesh con inserti in pelle o materiale sintetico, creando una texture visiva variegata che non è solo estetica, ma definisce il profilo della scarpa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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