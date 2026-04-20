Escarpeit Sneakers Adidas Grand Court Alpha | Qualità e p…

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tomaia scamosciata e suola gommata: resistenza e comfort immediato. L’analisi visiva delle adidas Grand Court Alpha JS3807 rivela una scelta materica molto precisa, orientata a chi cerca un’estetica curata ma funzionale per la quotidianità urbana. La tomaia è realizzata in pelle scamosciata nera, un materiale che si distingue per la sua texture granulare e opaca. Questa finitura monocolore nera conferisce alla sneaker un aspetto sobrio, ideale per studenti o giovani professionisti che necessitano di una calzatura versatile, capace di integrarsi facilmente in diversi outfit casual senza risultare eccessivamente sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

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