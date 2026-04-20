Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 come funzionano e chi può inserirsi QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 20 aprile alle 14 | 30

Lunedì 20 aprile alle 14:30 si terrà un question time con l’assessore regionale dedicato agli elenchi regionali per il ruolo dei docenti nel 2026. Il decreto attuativo relativo a questa procedura è in fase di pubblicazione e, secondo quanto annunciato, nei prossimi giorni sarà possibile presentare le domande di inserimento. La procedura riguarda chi desidera entrare nelle liste regionali per l’insegnamento e come funzionano i passaggi necessari.

Il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo è in via di pubblicazione. Verosimilmente nei prossimi giorni sarà possibile presentare domanda di inserimento. Quali sono le info utili? Quali i requisiti? Chi potrà iscriversi? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026: contano solo le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025; Elenchi regionali: Finalità, requisiti e cronologia per le immissioni in ruolo; Elenchi regionali per il ruolo: pubblicazione del decreto attuativo già in questi giorni? La posizione in graduatoria dipenderà dal punteggio ottenuto nelle prove concorsuali. Ed il servizio maturato?; Elenchi regionali: saranno suddivisi in due sezioni, sì all'inserimento degli idonei concorso straordinario 2020 [Le novità]. Istituzione degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, così saranno individuati i precariElenchi regionali per il ruolo in arrivo! Scopri quali requisiti servono per accedere a questa nuova misura di trasparenza. informazionescuola.it Elenchi regionali per il ruolo 2026: la provincia si sceglie in estate, se si viene convocatiNel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Elenchi regionali 2026 per il ruolo, precedenza a chi si iscrive nella stessa regione del concorso - facebook.com facebook " Elenchi regionali 2026/27: esclusi i docenti dello straordinario bis Bozza ministeriale contestata: possibile violazione della legge e" - Results on X | Live Posts & Updates x.com