Eddie Murphy festeggia la nuova nata | unisce due dinastie del cinema

Eddie Murphy ha recentemente celebrato la nascita della sua nipotina, Ari Skye, figlia di Eric Murphy e Jasmin Lawrence. La famiglia dell’attore si è così ampliata con l’arrivo di questa nuova componente, che si aggiunge alle generazioni già presenti. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai familiari, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sulle circostanze. La nascita di Ari Skye segna un nuovo capitolo per le due famiglie coinvolte.

La famiglia di Eddie Murphy si allarga con la nascita della piccola Ari Skye, figlia di Eric Murphy e Jasmin Lawrence. La notizia è stata confermata dall’attore durante la cerimonia dell’American Film Institute tenutasi il 18 aprile, rivelando che la bambina è venuta al mondo circa una o due settimane fa. Il legame tra le due dinastie dello spettacolo si consolida definitivamente. Il nuovo arrivo è il frutto dell’unione tra il figlio dell’attore protagonista di Beverly Hills Cop e la figlia di Martin Lawrence. Con questo evento, i due celebri interpreti diventano ufficialmente legati per sempre attraverso il sangue dei rispettivi figli. L’eredità oltre il grande schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eddie Murphy festeggia la nuova nata: unisce due dinastie del cinema Eddie Murphy trolla la polizia (le scene più belle di Beverly Hills Cop) Notizie correlate Nascita reale: la principessina unisce due dinastie storicheLa nascita di Bianca Carolina Marta Casiraghi segna un nuovo capitolo nella storia della famiglia reale monegasca, intrecciando le tradizioni di due... Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Nigel Farage…Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Maxi Lopez, Miguel Bosè, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Alec Baldwin, Benedetto della Vedova,...