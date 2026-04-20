Dunlop Winter Response 2 195 50 R15 82h | Ne vale la p…

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La chimica della trazione: come la mescola Silica-Plus agisce su ghiaccio e asfalto bagnato. Quando si parla di prestazioni invernali, il fattore determinante non è solo la geometria del battistrada, ma la capacità molecolare della gomma di interagire con l’asfalto. Nel caso del Dunlop Winter Response 2, l’elemento centrale di questa interazione è la mescola Silica-Plus. Questa specifica formulazione chimica per il battistrada è stata derivata direttamente dal mondo degli sport motoristici, un ambito dove la gestione termica della gomma è fondamentale per garantire l’aderenza nelle fasi critiche della guida.🔗 Leggi su Ameve.eu

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