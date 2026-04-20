Dopo l’edizione serale del Tg5 di ieri sera, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il programma satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. La replica della puntata può essere vista sui canali ufficiali della rete e sui servizi di streaming autorizzati. Le modalità di visione variano a seconda della piattaforma scelta, con alcune opzioni disponibili anche on demand.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 20 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 20 Aprile in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Gerry Scotti parla di Striscia la notizia

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