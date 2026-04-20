Diretta gol Serie A LIVE | in campo Lecce Fiorentina

Nella 33esima giornata di Serie A, sono in corso le partite tra Lecce e Fiorentina, con aggiornamenti in tempo reale sulla diretta gol. La giornata include diverse sfide con risultati, tabellini, moviola e cronaca live. La cronaca si concentra su ogni azione e sui momenti salienti delle partite in corso, offrendo un quadro completo degli eventi che si stanno svolgendo sui campi italiani.

Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni» Palestra all’Inter? L’esterno del Cagliari esce allo scoperto, ha parlato così del suo futuro! Ecco cosa ha detto Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Gabbia meglio di un’equazione matematica: torna lui, il Milan vince e fa clean sheet! I numeri della sua stagione nascondono questa grande verità...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Fiorentina Lecce | 0-1 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | lecce fiorentina

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