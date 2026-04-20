Juan Martín Del Potro ha dichiarato che Novak Djokovic riuscirà a conquistare 25 titoli del Grande Slam durante la sua carriera. La previsione si basa sulle performance attuali del tennista serbo e sulla sua continuità nei tornei più importanti. Djokovic ha già vinto numerosi titoli del Major e continua a essere uno dei principali favoriti nelle competizioni internazionali. La sua carriera, secondo Del Potro, potrebbe ancora riservare molte soddisfazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La reputazione di Novak Djokovic come il più grande tennista di tutti i tempi è in costante crescita. Tra i pochi a conoscere intimamente cosa significhi affrontarlo c’è Juan Martín Del Potro, il noto tennista argentino. Del Potro ha dedicato gran parte della sua carriera a sfidare Djokovic, vincitore di ben 24 titoli del Grande Slam, con risultati che raramente sono stati a suo favore. Quando gli è stato chiesto se si aspetta un cambiamento in questione di risultati, Del Potro ha risposto senza esitazione: “No. Forse può succedere in alcune partite, ma non in termini di classifiche.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Del Potro prevede che Djokovic raggiungerà il traguardo di 25 titoli major.

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