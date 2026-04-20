De Bruyne ha sentito la mia pressione scoop in live | sarà vero?

Durante una trasmissione in diretta, un commentatore ha affermato di aver esercitato pressione su De Bruyne, lasciando di stucco gli spettatori presenti. La dichiarazione ha subito attirato l’attenzione, sollevando dubbi sulla veridicità delle parole pronunciate. La frase ha generato un certo sconcerto tra chi seguiva il programma, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, in live scoppia lo scoop e lascia tutti senza parole. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Protagonista dell’evento è stato un calciatore che ha sicuramente dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del calcio moderno. (ANSA) TvPlay.it A sorpresa il centrocampista belga è arrivato al Napoli in estate, impattando subito in maniera positiva col campionato italiano. Nonostante questo ha attirato le polemiche di molti anche perché quando si scomoda un nome così importante è evidente che può fare sempre rumore. Assist e gol non sono mancati, ma per qualcuno è comunque stato un inizio un po’ difficoltoso.🔗 Leggi su Tvplay.it

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