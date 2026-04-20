Il prezzo del petrolio Brent ha subito una diminuzione del 6,89%, scendendo a 91,45 dollari al barile. La flessione è avvenuta dopo le notizie di manovre militari statunitensi nel Golfo di Oman, che hanno suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore. La quotazione del greggio ha subito un forte calo nelle ultime ore, riflettendo le tensioni nella regione.

Il prezzo del petrolio Brent ha registrato un crollo del 6,89%, stabilizzandosi a 91,45 dollari al barile dopo le recenti manovre militari statunitensi nel Golfo di Oman. L’operazione, che ha le forze degli Stati Uniti intercettare e costringere a cambiare rotta una nave mercantile iraniana, non si è tradotta in un sequestro del carico, smentendo i primi resoconti circolati in rete. Geopolitica marittima e fluttuazioni dei prezzi. Nonostante le crescenti frizioni nello Stretto di Hormuz, il mercato energetico ha reagito con una contrazione significativa delle quotazioni. La notizia riguardante l’intervento delle autorità USA contro il cargo iraniano aveva inizialmente alimentato timori di un sequestro della nave, ma i dati reali confermano che il mezzo è stato semplicemente deviato dalla sua traiettoria originale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollo del Brent: il petrolio precipita dopo l’allerta nel Golfo

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