Crescono fatturato ed export di Musetti

Nel primo trimestre del 2026, il Gruppo Musetti ha registrato un aumento del 9% nel fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati mostrano una crescita sia nelle vendite nazionali che nelle esportazioni, confermando una performance positiva in linea con le previsioni. Questa crescita si riflette nella solidità delle attività ordinarie del Gruppo, che punta a consolidare la propria presenza sul mercato nel corso dell’anno.

Il Gruppo Musetti apre il 2026 con un segnale positivo: la gestione ordinaria del primo trimestre registra un incremento del +9%, evidenziando la solidità operativa del Gruppo e offrendo un primo indicatore concreto della traiettoria di crescita attesa per l’anno. Un risultato che riflette.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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